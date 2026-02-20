Иллюстративное фото: armyinform

За прошедшие сутки враг атаковал Николаевщину беспилотниками типа Shahed 131/136. Под ударом находились объекты критической и энергетической инфраструктуры

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Вечером в результате дроновой атаки в Баштанском районе были обесточены 55 населенных пунктов. По состоянию на 6 часов утра без света остаются 6 населенных пунктов. Восстановительные работы продолжаются.

Также вчера враг атаковал Снигиревскую громаду ударным дроном, предварительно типа "Молния". Пострадавших нет.

Днем 19 февраля россияне ударили баллистикой по открытой местности Вознесенского района, предварительно ракетой типа "Искандер-М". Также враг атаковал FPV-дроном Очаковскую громаду. Пострадавших в обоих случаях нет.

Напомним, утром 20 февраля россияне нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Повреждены админздания, дома и авто.