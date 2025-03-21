На Миколаївщині троє підлітків потрапили до лікарні з алкогольним отруєнням
У кількох громадах Миколаївської області трьох дітей госпіталізували до лікарень у стані сп’яніння
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
До лікарень з алкогольним отруєнням доставили трьох підлітків віком 12, 14 та 17 років. Поліцейські встановили, що в усіх випадках діти отримали міцні напої від дорослих, зокрема від продавчині крамниці.
Ювенальні поліцейські встановили правопорушників і склали адмінматеріали. Зокрема, за ст. 180 КУпАП (доведення неповнолітнього до стану сп'яніння), а за ч. 2 ст. 156 КУпАП – продавчиню в селищі Казанка, що продала алкоголь підлітку. Матеріали передадуть до адмінкомісій.
Нагадаємо, раніше на Волині оголосили підозру 17-річному хлопцеві, який у школі стріляв з пневматичного пістолета.
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