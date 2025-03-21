В Николаевской области трое подростков попали в больницу с алкогольным отравлением

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В нескольких громадах Николаевской области троих детей госпитализировали в больницы в состоянии опьянения

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В больницы с алкогольным отравлением доставили трех подростков в возрасте 12, 14 и 17 лет. Полицейские установили, что во всех случаях дети получили крепкие напитки от взрослых, в частности от продавщицы магазина.

Ювенальные полицейские установили правонарушителей и составили админматериалы. В частности, по ст. 180 КУоАП (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения), а по ч. 2 ст. 156 КУоАП – продавщицу в поселке Казанка, продавшей алкоголь подростку. Материалы передадут админкомиссиям.

Напомним, ранее на Волыни объявили подозрение 17-летнему парню, который в школе стрелял из пневматического пистолета.