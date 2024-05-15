Удар по Миколаєву: кількість постраждалих зросла

фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян по Миколаєву 15 травня збільшилась до п’яти

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Вже пʼять постраждалих. Всім медична допомога надана амбулаторно”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, росіяни поцілили у промислову зону міста. Виникла пожежа на СТО площею 400 кв.м. Загорілась будівля та автомобілі, які були поруч.

Наразі пожежа локалізована, ліквідація наслідків удару триває.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомляв про два "прильоти" у місті.