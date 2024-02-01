На Миколаївщині четверо чоловіків підірвалися на міні, є загиблий

фото: ДСНС

Вдень 1 лютого поблизу села Євгенівка Баштанського району на відкритій території четверо чоловіків підірвались на невідомому боєприпасі. Один з них загинув

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Двоє постраждалих дісталися до лікарні самостійно, одного доставили на "швидкій”. Тіло загиблого чоловіка піротехніки ДСНС винесли на безпечну ділянку та передали медикам.

"Наразі сапери проводять обстеження території. Роботи ускладнюються тим, що подія сталась на захаращеному високою травою полі”, – розповіли в ДСНС.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Бериславському районі Херсонщинина на вибухівці, залишеній російською армією, підірвався 38-річний аграрій. Внаслідок детонації чоловік отримав травму голови.