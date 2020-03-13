Під Миколаєвом на Широколанівському полігоні масово отруїлися військовослужбовці
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новости-N.
Так, скарги від військовослужбовців на погане самопочуття, високу температуру і діарею почали надходити ще в середу, 11 березня. До вечора четверга кількість хворих за різними оцінками становила від 15 до 20 осіб.
Постраждалих доставили в Миколаївський окружний військовий госпіталь — лише за вчорашній день госпіталізовано близько 10 осіб. Спочатку була підозра на дизентерію, проте потім лікарі поставили діагноз "гострий гастроентероколіт".
Крім того повідомляється, що вчора для з'ясування всіх обставин інциденту в Миколаїв приїжджав заступник міністра оборони України Олександр Поліщук. Приїзд заступник міністра не афішувався і вночі він поїхав назад до Києва.
Всі обставини інциденту з'ясовуються.
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