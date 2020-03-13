17:23  13 марта
Украина в Минске подписала акт капитуляции
13:48  13 марта
Зеленский сменил состав СНБО
13:01  13 марта
Ермак и Козак договорились о создании консультативного совета с представителями ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 марта 2020, 17:17 9

Под Николаевом на Широколановском полигоне массово отравились военнослужащие

Читайте також
українською мовою
13 марта 2020, 17:17 9
Читайте також українською мовою
На Широколановском военном полигоне под Николаевом произошло массовое отравление военнослужащих
Фото: Новости-N
На Широколановском военном полигоне под Николаевом произошло массовое отравление военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.

Так, жалобы от военнослужащих на плохое самочувствие, высокую температуру и диарею начали поступать еще в среду, 11 марта. К вечеру четверга количество заболевших по разным оценкам составило от 15 до 20 человек.

Пострадавших доставили в Николаевский окружной военный госпиталь — только за вчерашний день госпитализировано около 10 человек. Поначалу было подозрение на дизентерию, однако затем врачи поставили диагноз "острый гастроэнтероколит".

Кроме того сообщается, что вчера для выяснения всех обстоятельств инцидента в Николаев приезжал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук. Приезд замминистра не афишировался и ночью он уехал обратно в Киев.

Все обстоятельства инцидента выясняются.


Широколановский полигон отравление
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 марта 2020, 17:37
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Последние Популярные
Андрей Смолий
Юрий Бутусов
Виктор Таран
Все блоги »
Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный
13 марта 2020, 17:27
Женские бои в Харькове. Коронавирус и подруга губернатора мешают Светличной стать нардепом
13 марта 2020, 16:43
Все публикации »
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »