Под Николаевом на Широколановском полигоне массово отравились военнослужащие

На Широколановском военном полигоне под Николаевом произошло массовое отравление военнослужащих

Фото: Новости-N

На Широколановском военном полигоне под Николаевом произошло массовое отравление военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.

Так, жалобы от военнослужащих на плохое самочувствие, высокую температуру и диарею начали поступать еще в среду, 11 марта. К вечеру четверга количество заболевших по разным оценкам составило от 15 до 20 человек.

Пострадавших доставили в Николаевский окружной военный госпиталь — только за вчерашний день госпитализировано около 10 человек. Поначалу было подозрение на дизентерию, однако затем врачи поставили диагноз "острый гастроэнтероколит".

Кроме того сообщается, что вчера для выяснения всех обстоятельств инцидента в Николаев приезжал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук. Приезд замминистра не афишировался и ночью он уехал обратно в Киев.

Все обстоятельства инцидента выясняются.