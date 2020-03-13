Под Николаевом на Широколановском полигоне массово отравились военнослужащие
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.
Так, жалобы от военнослужащих на плохое самочувствие, высокую температуру и диарею начали поступать еще в среду, 11 марта. К вечеру четверга количество заболевших по разным оценкам составило от 15 до 20 человек.
Пострадавших доставили в Николаевский окружной военный госпиталь — только за вчерашний день госпитализировано около 10 человек. Поначалу было подозрение на дизентерию, однако затем врачи поставили диагноз "острый гастроэнтероколит".
Кроме того сообщается, что вчера для выяснения всех обстоятельств инцидента в Николаев приезжал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук. Приезд замминистра не афишировался и ночью он уехал обратно в Киев.
Все обстоятельства инцидента выясняются.
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