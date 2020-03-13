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13 березня 2020, 15:03 4

Екс-губернатор Миколаївщини Круглов приєднався до партії "Наш край"

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13 березня 2020, 15:03 4
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Напередодні виборів команда партії "Наш край" поповнилася колишнім керівником Миколаївської ОДА часів Януковича Миколою Кругловим
Фото: Facebook сторінка Кормишкіна
Напередодні виборів команда партії "Наш край" поповнилася колишнім керівником Миколаївської ОДА часів Януковича Миколою Кругловим

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова "Нашого краю" в Миколаївській області, депутат облради Юрій Кормишкін передає RegioNews.

В той же час Кормишкін не уточнив, чи піде сам Микола Круглов на вибори від "Нашого краю".

Варто відзначити, що екс-губернатор Круглов пішов з політики і практично не з'являвся на публічних заходах з 2015 року.

"Миколаївська обласна політична партія "Наш край" активно готується до майбутніх місцевих виборів. Ми зміцнюємо свої позиції і підсилюємо команду. З сьогоднішнього дня разом з "Нашим краєм" в Миколаївській області буде працювати шановна мною і жителями регіону людина, колишній губернатор Миколаївської області Микола Круглов. У мене вже є досвід співпраці з Миколою Петровичем, він чимало зробив для розвитку Миколаївщини, і я радий, що наша команда поповнюється справжніми професіоналами", - написав Кормишкін.

Нагадаємо, що в четвер, 12 березня, в Миколаївській міській раді було створено депутатську групу "Опозиційної платформи - За життя", в яку перейшли депутати фракції "Наш Край" В'ячеслав і Сергій Карцеви, Сергій Мотуз і Сергій Шульгач.


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