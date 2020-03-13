Екс-губернатор Миколаївщини Круглов приєднався до партії "Наш край"
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова "Нашого краю" в Миколаївській області, депутат облради Юрій Кормишкін передає RegioNews.
В той же час Кормишкін не уточнив, чи піде сам Микола Круглов на вибори від "Нашого краю".
Варто відзначити, що екс-губернатор Круглов пішов з політики і практично не з'являвся на публічних заходах з 2015 року.
"Миколаївська обласна політична партія "Наш край" активно готується до майбутніх місцевих виборів. Ми зміцнюємо свої позиції і підсилюємо команду. З сьогоднішнього дня разом з "Нашим краєм" в Миколаївській області буде працювати шановна мною і жителями регіону людина, колишній губернатор Миколаївської області Микола Круглов. У мене вже є досвід співпраці з Миколою Петровичем, він чимало зробив для розвитку Миколаївщини, і я радий, що наша команда поповнюється справжніми професіоналами", - написав Кормишкін.
Нагадаємо, що в четвер, 12 березня, в Миколаївській міській раді було створено депутатську групу "Опозиційної платформи - За життя", в яку перейшли депутати фракції "Наш Край" В'ячеслав і Сергій Карцеви, Сергій Мотуз і Сергій Шульгач.
- 17:22 13 березня Через коронавірус Чорнобиль закрили для відвідувачів
- 17:17 13 березня Під Миколаєвом на Широколанівському полігоні масово отруїлися військовослужбовці
- 17:12 13 березня Коронавірус в Чернівцях: в області починають подворові обходи, щоби ізолювати приїжджих з-за кордону
- 17:12 13 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:02 13 березня Нардеп подав до СБУ заяву про держзраду Єрмака та Кучми
- 16:52 13 березня У Харківській ОДА спростували інформацію щодо короновірусу у Краснограді
- 17:12 13 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера