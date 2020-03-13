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13 марта 2020, 15:03 4

Экс-губернатор Николаевщины Круглов присоединился к "Нашему краю"

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13 марта 2020, 15:03 4
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В преддверии выборов команда партии "Наш край" пополнилась бывшим руководителем Николаевской ОГА времен Януковича Николаем Кругловым
Фото: Facebook страница Кормышкина
В преддверии выборов команда партии "Наш край" пополнилась бывшим руководителем Николаевской ОГА времен Януковича Николаем Кругловым

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Нашего края" в Николаевской области, депутат облсовета Юрий Кормышкин, передает RegioNews.

В то же время Кормышкин не уточнил, пойдёт ли сам Николай Круглов на выборы от "Нашего края".

Стоит отметить, что экс-губернатор Круглов ушёл из политики и практически не появлялся на публичных мероприятиях с 2015 года.

"Николаевская областная политическая партия "Наш край" активно готовится к предстоящим местным выборам. Мы укрепляем свои позиции и усиливаем команду. С сегодняшнего дня вместе с "Нашим краем" в Николаевской области будет работать уважаемый мною и жителями региона человек, опытный хозяйственник, бывший губернатор Николаевской области Николай Круглов. У меня уже есть опыт сотрудничества с Николаем Петровичем, он достаточно много сделал для развития Николаевщины, и я рад, что наша команда пополняется настоящими профессионалами", - написал Кормышкин.

Напомним, что в четверг, 12 марта, в Николаевском городском совете была создана депутатская группа "Оппозиционной платформы – За жизнь", в которую перешли депутаты фракции "Наш Край" Вячеслав и Сергей Карцевы, Сергей Мотуз и Сергей Шульгач.


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