Экс-губернатор Николаевщины Круглов присоединился к "Нашему краю"
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Нашего края" в Николаевской области, депутат облсовета Юрий Кормышкин, передает RegioNews.
В то же время Кормышкин не уточнил, пойдёт ли сам Николай Круглов на выборы от "Нашего края".
Стоит отметить, что экс-губернатор Круглов ушёл из политики и практически не появлялся на публичных мероприятиях с 2015 года.
"Николаевская областная политическая партия "Наш край" активно готовится к предстоящим местным выборам. Мы укрепляем свои позиции и усиливаем команду. С сегодняшнего дня вместе с "Нашим краем" в Николаевской области будет работать уважаемый мною и жителями региона человек, опытный хозяйственник, бывший губернатор Николаевской области Николай Круглов. У меня уже есть опыт сотрудничества с Николаем Петровичем, он достаточно много сделал для развития Николаевщины, и я рад, что наша команда пополняется настоящими профессионалами", - написал Кормышкин.
Напомним, что в четверг, 12 марта, в Николаевском городском совете была создана депутатская группа "Оппозиционной платформы – За жизнь", в которую перешли депутаты фракции "Наш Край" Вячеслав и Сергей Карцевы, Сергей Мотуз и Сергей Шульгач.
- 19:22 13 марта В Радомышле заболели прихожане церкви, в которую ходила умершая женщина
- 19:10 13 марта На Донбассе боевики продолжают вести обстрелы из запрещенного оружия
- 19:04 13 марта Коронавирус: отменены авиарейсы из Одессы в города Европы и Азии
- 18:59 13 марта В Ровенской области пациенты заместительной терапии продавали наркотики
- 18:53 13 марта "Слуги народа" призвали Зеленского отменить договоренности о сотрудничестве с оккупантами
- 18:44 13 марта Председатель Хмельницкой ОГА назначил себе четвертого заместителя
- 17:37 13 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера