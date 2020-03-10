В Николаеве неизвестные напали на дом топ-менеджера "Зори": ранена его жена
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Преступности.НЕТ.
Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник, 10 марта.
Бандиты проникли в дом через окно второго этажа при помощи приставной лестницы. Внутри находились Валерий Подымака, супруга Инна с ребенком, а также мать Валерия Подымаки.
Хозяина, пытавшегося оказать незнакомцам сопротивление ударили чем-то тяжелым по голове, а женщина получила пулевое ранение в живот, скорее всего из травматического пистолета. Затем супругам связали руки и ноги пластиковыми стяжками и начали пытать, требуя отдать деньги и ценности.
Валерий Подымака и супруга Инна
Завладев определенной суммой, преступники сбежали, а пострадавшие смогли вызвать помощь.
Сейчас пострадавшая от огнестрельных ранений в область живота Инна Подымака находится в Больнице скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии.
Отметим, что Валерий Подымака до работы на "Зоре" занимался предпринимательством, был членом правления Николаевской дирекции банка "Аваль".
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