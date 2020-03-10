В Николаеве неизвестные напали на дом топ-менеджера "Зори": ранена его жена

В Николаеве двое неизвестных ворвались в частный жилой дом начальника управления материально-технического обеспечения ГП "Зоря"–"Машпроект" Валерия Подымаки

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В Николаеве двое неизвестных ворвались в частный жилой дом начальника управления материально-технического обеспечения ГП "Зоря"–"Машпроект" Валерия Подымаки

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Преступности.НЕТ.

Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник, 10 марта.

Бандиты проникли в дом через окно второго этажа при помощи приставной лестницы. Внутри находились Валерий Подымака, супруга Инна с ребенком, а также мать Валерия Подымаки.

Хозяина, пытавшегося оказать незнакомцам сопротивление ударили чем-то тяжелым по голове, а женщина получила пулевое ранение в живот, скорее всего из травматического пистолета. Затем супругам связали руки и ноги пластиковыми стяжками и начали пытать, требуя отдать деньги и ценности.

Валерий Подымака и супруга Инна

Завладев определенной суммой, преступники сбежали, а пострадавшие смогли вызвать помощь.

Сейчас пострадавшая от огнестрельных ранений в область живота Инна Подымака находится в Больнице скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии.

Отметим, что Валерий Подымака до работы на "Зоре" занимался предпринимательством, был членом правления Николаевской дирекции банка "Аваль".