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06 березня 2020, 17:44 2

Миколаївські держекоінспектори оцінили в 36 гривень 4 тонни незаконно злитих нечистот

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06 березня 2020, 17:44 2
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Інспектори Державної екологічної інспекції в Миколаївській області оцінили шкоду, яка була завдана навколишньому середовищу в результаті зливу 4 тонн нечистот в 36 гривень
Фото: НикВести
Інспектори Державної екологічної інспекції в Миколаївській області оцінили шкоду, яка була завдана навколишньому середовищу в результаті зливу 4 тонн нечистот в 36 гривень

Про це стало відомо на засіданні комісії з питань екології, охорони навколишнього середовища і використання природних ресурсів, повідомляє RegioNews з посиланням на НикВести.

Як розповіли у відомстві, 6 грудня 2019 року їм зателефонував помічник депутата Миколаївської обласної ради Іллі Рєзнікова і повідомив про скидання побутових каналізаційних стоків у селі Горохівка Вітовського району. Після чого інспектори досліджували дану територію і зафіксували факт зливу нечистот з асенізаторського автомобіля, водію якого виписали штраф у 340 гривень.

Крім цього працівники Відділу інструментально-лабораторного контролю відомства взяли проби ґрунту для проведення обстеження.

"За результатами проведених вимірювань показників складу та властивостей ґрунтів зафіксовано забруднення землі амонієм, нітратами, сульфатами, фосфором і хлоридами", - сказано в повідомленні.

У Держекоінспекції повідомляють, що згідно довідки Головного управління Госгеокадастра в Миколаївській області від 17.01.2020, вартість 1 га ріллі становить 27 38 тисяч гривень.

При цьому наголошується, що згідно з "Методикою визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства" нормативна грошова оцінка земельної ділянки розраховується за спеціальною формулою: 27038,00 грн/га: 10000 х 0,2 = 2,7038 грн/м2 x 0,2 = 0,54 грн/м2.

Таким чином, повідомляють в Держекоінспекції, сума завданих збитків водієм порушником становила 36 гривень 45 копійок.


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