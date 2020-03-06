Николаевские госэкоинспекторы оценили в 36 гривен 4 тонны незаконно слитых нечистот
Об этом стало известно на заседании комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, сообщает RegioNews со ссылкой на НикВести.
Как рассказали в ведомстве, 6 декабря 2019 года им позвонил помощник депутата Николаевского областного совета Ильи Резникова и сообщил о сбросе бытовых канализационных стоков в селе Гороховка Витовского района. После чего госэкоинспекторы исследовали данную территорию и зафиксировали факт слива нечистот из ассенизированного автомобиля, на водителя которого выписали штраф в 340 гривен.
Помимо этого работники Отдела инструментально-лабораторного контроля ведомства взяли пробы грунта для проведения обследования.
"По результатам проведенных измерений показателей состава и свойств почв зафиксировано загрязнение земли аммонием, нитратами, сульфатами, фосфором и хлоридами", - сказано в сообщении.
В Госэкоинспекции сообщают, что согласно справке Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области от 17.01.2020, стоимость 1 гектара пашни составляет 27 тысяч 38 гривен.
При этом отмечается, что согласно "Методике определения размеров ущерба, обусловленного загрязнением и засорением земельных ресурсов через нарушение природоохранного законодательства" нормативная денежная оценка земельного участка рассчитывается по специальной формуле: 27038,00 грн/га: 10000 х 0,2 = 2,7038 грн/м2 x 0,2 = 0,54 грн/м2.
Таким образом, сообщают в Госэкоинспекции, сумма нанесенного ущерба водителем нарушителем составила 36 гривен 45 копеек.
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