Директор "Миколаївелектротрансу" виплатив собі надбавку і купив за гроші підприємства iPhone
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Преступности.НЕТ.
Зокрема керівник КП Володимир Євтушенко призначив собі надбавку у розмірі 340 тисяч гривень. Про це свідчить відповідь департаменту на інформаційний запит.
Як випливає з відповіді, виконуючий обов'язки директора підприємства Володимир Євтушенко призначав собі заробітну плату, як директору, хоча є першим заступником директора. Щоб з'ясувати, чи потрапляють порушення під статтю Кодексу України про адміністративні порушення, їх компетентні органи повинні розглянути.
Крім цього, у відповіді йдеться, що підприємство на свої кошти купило мобільний телефон iPhone 8 Plus, вартість якого становила на момент покупки, 19 тисяч 371 гривню.
Також підприємство видало в позику працівникам 1 мільйон 591 тисячу гривень, у тому числі в. о. директора Євтушенко – 150 тисяч гривень, що перевищує максимально допустиму суму позики у відповідності з нормою Цивільного Кодексу України.
- 11:42 06 березня У Зеленського відреагували на слова Шмигаля про подачу води до Криму
- 11:28 06 березня Знімок українського острова увійшов в топ-10 кращих в світі
- 11:24 06 березня НАБУ відкрило справу про крадіжку 93 млн грн у ОПЗ
- 11:19 06 березня У Харкові дезінфікують вагони метро, але сумніваються щодо коронавіруса
- 11:18 06 березня На Чернігівщині госпіталізували заробітчанина, що повернувся з Росії з температурою 39,3
- 11:16 06 березня Кияни можуть самостійно достроково припинити опалювальний сезон
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука