Директор "Миколаївелектротрансу" виплатив собі надбавку і купив за гроші підприємства iPhone

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради виявив ряд порушень фінансової дисципліни на комунальному підприємстві "Миколаївелектротранс"

Фото: Преступности.НЕТ

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради виявив ряд порушень фінансової дисципліни на комунальному підприємстві "Миколаївелектротранс"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Преступности.НЕТ.

Зокрема керівник КП Володимир Євтушенко призначив собі надбавку у розмірі 340 тисяч гривень. Про це свідчить відповідь департаменту на інформаційний запит.

Як випливає з відповіді, виконуючий обов'язки директора підприємства Володимир Євтушенко призначав собі заробітну плату, як директору, хоча є першим заступником директора. Щоб з'ясувати, чи потрапляють порушення під статтю Кодексу України про адміністративні порушення, їх компетентні органи повинні розглянути.

Крім цього, у відповіді йдеться, що підприємство на свої кошти купило мобільний телефон iPhone 8 Plus, вартість якого становила на момент покупки, 19 тисяч 371 гривню.

Також підприємство видало в позику працівникам 1 мільйон 591 тисячу гривень, у тому числі в. о. директора Євтушенко – 150 тисяч гривень, що перевищує максимально допустиму суму позики у відповідності з нормою Цивільного Кодексу України.