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06 марта 2020, 10:48

Директор "Николаевэлектротранса" выплатил себе надбавку и купил за деньги предприятия iPhone

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06 марта 2020, 10:48
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Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета выявил ряд нарушений финансовой дисциплины на коммунальном предприятии "Николаевэлектротранс"
Фото: Преступности.НЕТ
Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета выявил ряд нарушений финансовой дисциплины на коммунальном предприятии "Николаевэлектротранс"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Преступности.НЕТ.

В частности руководитель КП Владимир Евтушенко назначил себе надбавку в размере 340 тысяч гривен. Об этом свидетельствует ответ департамента на информационный запрос.

Как следует из ответа, исполняющий обязанности директора предприятия Владимир Евтушенко назначал себе заработную плату, как директору, хотя является первым замдиректора. Чтобы выяснить, попадают ли нарушения под статью Кодекса Украины об административных нарушениях, их должны рассмотреть компетентные органы.

Помимо этого, в ответе говорится, что предприятие на свои средства купило мобильный телефон iPhone 8 Plus, стоимость которого составляла на момент покупки, 19 тысяч 371 гривну.

Также предприятие выдало в заем работникам 1 миллион 591 тысячу гривен, в том числе и.о. директора Евтушенко – 150 тысяч гривен, что превышает максимально допустимую сумму займа в соответствии с нормой Гражданского Кодекса Украины.


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