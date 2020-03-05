На Миколаївщині викрили незаконний гранітний кар’єр

4 березня співробітники Управління стратегічних розслідувань спільно з прокуратурою та робочою групою обласної адміністрації припинили видобування граніту у с. Мигія Первомайського району

Фото: поліція

4 березня співробітники Управління стратегічних розслідувань спільно з прокуратурою та робочою групою обласної адміністрації припинили видобування граніту у с. Мигія Первомайського району

Про це RegioNews повідомили в прес-службі поліції Миколаївської області.

Поліцейські встановили, що дія ліцензії на видобуток корисних копалин була припинена ще з вересня 2019 року, проте підприємство продовжувало працювати.

На території незаконного кар’єру працювало 20 одиниць спеціальної техніки: три екскаватори, три грейдера, машина для просіювання щебеню та вантажна техніка. Питання щодо накладення на неї арешту вирішуватиметься в суді.

Слідчі за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч .2 ст. 240 КК України "Незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення" та проводять розслідування. Санкція вказаної статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.