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05 марта 2020, 17:37 4

На Николаевщине обнаружили незаконный гранитный карьер

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05 марта 2020, 17:37 4
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4 марта сотрудники Управления стратегических расследований совместно с прокуратурой и рабочей группой областной администрации прекратили добычу гранита в с. Мигия Первомайского района
Фото: полиция
4 марта сотрудники Управления стратегических расследований совместно с прокуратурой и рабочей группой областной администрации прекратили добычу гранита в с. Мигия Первомайского района

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Полицейские установили, что действие лицензии на добычу полезных ископаемых была анулирована еще с сентября 2019 года, однако предприятие продолжало работать.

На территории незаконного карьера работало 20 единиц специальной техники: три экскаватора, три грейдера, машина для просеивания щебня и грузовая техника. Вопрос о наложении на нее ареста будет решаться в суде.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч .2 ст. 240 УК Украины "Незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения" и проводят расследование. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.


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