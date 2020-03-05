На Николаевщине обнаружили незаконный гранитный карьер

4 марта сотрудники Управления стратегических расследований совместно с прокуратурой и рабочей группой областной администрации прекратили добычу гранита в с. Мигия Первомайского района

Фото: полиция

4 марта сотрудники Управления стратегических расследований совместно с прокуратурой и рабочей группой областной администрации прекратили добычу гранита в с. Мигия Первомайского района

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Полицейские установили, что действие лицензии на добычу полезных ископаемых была анулирована еще с сентября 2019 года, однако предприятие продолжало работать.

На территории незаконного карьера работало 20 единиц специальной техники: три экскаватора, три грейдера, машина для просеивания щебня и грузовая техника. Вопрос о наложении на нее ареста будет решаться в суде.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч .2 ст. 240 УК Украины "Незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения" и проводят расследование. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.