У Києві працювала ППО через атаку російських дронів
Вранці 31 липня у столиці чули вибухи під час повітряної тривоги
Про це інформує RegioNews із посиланням на міського голову Віталія Кличка.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", – йдеться у повідомленні.
Повітряні сили попереджали про рух реактивних БпЛА у напрямку Києва з північного заходу.
Нагадаємо, у ніч на 31 липня РФ атакувала Україну 255 ударним БпЛА. Зафіксовано влучання 22 дронів на 14 локаціях.
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