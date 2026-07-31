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Вранці 31 липня у столиці чули вибухи під час повітряної тривоги

Про це інформує RegioNews із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили попереджали про рух реактивних БпЛА у напрямку Києва з північного заходу.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня РФ атакувала Україну 255 ударним БпЛА. Зафіксовано влучання 22 дронів на 14 локаціях.