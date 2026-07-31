Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 31 липня РФ атакувала Україну 255 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 195 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині через обстріли в ніч на 31 липня пошкоджено ліцей, підприємства та будинки. Загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.