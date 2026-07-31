Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ворог завдав ударів по трьох громадах регіону:

У Кролевецькій громаді ворожий БпЛА влучив по цивільному об’єкту – постраждали семеро чоловіків віком від 23 до 63 років.

У Роменській громаді через удар дрона травмовані двоє жінок віком 47 та 58 років.

У Березівській громаді внаслідок атаки безпілотника поранення отримали двоє чоловіків віком 41 та 65 років.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, які задокументували чергові воєнні злочини росіян проти мирного населення.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині через обстріли в ніч на 31 липня пошкоджено ліцей, підприємства та будинки. Загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.