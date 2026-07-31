Фото: ОВА

У ніч проти 31 липня російські окупаційні понад 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбою

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Слобожанській громаді Дніпровського району понівечено адмінбудівлю харчового підприємства, а в Новопокровській – ліцей, сільраду та магазини.

На Нікопольщині ворог бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Пошкоджено підприємство та автомобілі. Загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Госпіталізовано 58-річного чоловіка у стані середньої тяжкості; 51-річний чоловік та 44-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджено приватні будинки.

У Синельниківському районі ворог цілив по Яворницькій та Покровській громадах.

Під час нічної повітряної атаки сили ППО знищили в небі над регіоном 14 ворожих БпЛА.

Нагадаємо, минулої доби війська РФ завдали 842 удари по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення отримали шестеро осіб.