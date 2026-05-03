РФ вдарила по Одещині: загинули двоє людей, п'ятеро поранені

У ніч на 3 травня російські війська знову атакували Одеську область. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в житловому секторі пошкоджено три приватні будинки: частини осель зруйновано, вибито вікна та пошкоджено конструкції. Загинула одна людина, ще троє мешканців постраждали.

Під ударом також опинилася портова інфраструктура. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На цьому об'єкті загинула ще одна людина, двоє отримали поранення.

До ліквідації наслідків залучали 83 рятувальників та 23 одиниці техніки ДСНС. Також працювали представники добровільної пожежної охорони – 4 особи та 1 одиниця техніки.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня російські війська запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", а також 268 ударних безпілотників різних типів. Понад 160 із них становили саме дрони типу Shahed. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА на 15 локаціях.