РФ атакувала Україну 268 БпЛА і ракетою: є влучання на 15 локаціях

У ніч на 3 травня російські війська запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", а також 268 ударних безпілотників різних типів. Понад 160 із них становили саме дрони типу Shahed

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 249 ворожих безпілотників у різних регіонах країни – на півночі, півдні, сході та заході.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА на 15 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих цілей в одному з районів.

Нагадаємо, в суботу, 2 травня, ворожі безпілотники типу "Шахед" знову атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Попередньо, обійшлося без постраждалих.