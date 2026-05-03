03 травня 2026, 09:01

РФ атакувала Україну 268 БпЛА і ракетою: є влучання на 15 локаціях

03 травня 2026, 09:01
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 3 травня російські війська запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", а також 268 ударних безпілотників різних типів. Понад 160 із них становили саме дрони типу Shahed

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 249 ворожих безпілотників у різних регіонах країни – на півночі, півдні, сході та заході.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА на 15 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих цілей в одному з районів.

Нагадаємо, в суботу, 2 травня, ворожі безпілотники типу "Шахед" знову атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
