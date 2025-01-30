В Україну незаконно завезли Rolls-Royce 1976 року випуску
У Київській області заарештували незаконно ввезений раритетний автомобіль. Йдеться про Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 року випуску
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Правоохоронці встановили, що ділки налагодили нелегальну схему імпорту автівок.
Підставою для ввезення з-за кордону вказанного авто став підроблений сертифікат відповідності. Це також підтвердили експерти.
Наразі ухвалою Солом’янського районного суду Києва на вилучений Rolls-Royce накладений арешт.
Нагадаємо, в Україну намагались ввезтиКазанську ікону Божої Матері, вироблену в РФ.
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