В Україну намагались незаконно ввезти гаджети Apple, Huawei і Samsung на понад 1 млн грн
Прикордонники спільно з митниками викрили спробу незаконного ввозу з-за кордону продукції Apple, Huawei й Samsung. Орієнтовна вартість вилучених гаджетів становить понад мільйон гривень
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Під час огляду рейсового автобуса, який слідував з-за кордону до Кривого Рогу, оглядова група виявила серед особистих речей одного з пасажирів, 41-річного жителя Львівської області, коробки з мобільними телефонами, планшетами, смарт-годинниками та аксесуарами до них, які чоловік встановленим порядком не задекларував.
Виявлену продукцію у кількості 78 одиниць вилучили співробітники митниці.
Нагадаємо, раніше на Львівщині прикордонники виявили контрабанду техніки Apple на 3 млн грн. В автобусі виявили 61 ноутбук Macbook Air.