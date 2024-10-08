фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час огляду рейсового автобуса, який слідував з-за кордону до Кривого Рогу, оглядова група виявила серед особистих речей одного з пасажирів, 41-річного жителя Львівської області, коробки з мобільними телефонами, планшетами, смарт-годинниками та аксесуарами до них, які чоловік встановленим порядком не задекларував.

Виявлену продукцію у кількості 78 одиниць вилучили співробітники митниці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині прикордонники виявили контрабанду техніки Apple на 3 млн грн. В автобусі виявили 61 ноутбук Macbook Air.