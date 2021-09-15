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15 вересня 2021, 19:40 337

На Львівщині чоловік продавав липові COVID-сертифікати за 1,5 тисячі гривень

15 вересня 2021, 19:40 337
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Поліція Львівщини
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На Львівщині кіберполіція затримала чоловіка, який через Інтернет продавав липові COVID-сертифікати та результати ПЛР-тестів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області

Встановлено, що 31-річний місцевий мешканець виготовляв довідки з негативним результатом тестів на COVID-19 та COVID-сертифікати для перетину державного кордону. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення.

Чоловік використовував підроблені печатки медичної лабораторії. Загалом фігурант виготовив понад 50 COVID-сертифікатів та понад 300 довідок із негативним результатом тестів на коронавірус.

Свої послуги чоловік рекламував у групових чатах в месенджері, в яких було понад 15 тисяч підписників. Здебільшого клієнтами правопорушника були перевізники. Вартість однієї довідки становила 500 гривень, а COVID-сертифіката – 1500 гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта та у його автомобілі. Вилучено комп’ютерну техніку, печатки, COVID-сертифікати. Під час огляду техніки виявлено згенеровані QR-коди, які, ймовірно, використовувалися для підроблення сертифікатів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

коронавірус кримінальна справа поліція COVID-19 covid-сертифікат

 
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