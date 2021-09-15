На Львовщине мужчина продавал липовые COVID-сертификаты за 1,5 тысячи гривен

Полиция Львовской области

На Львовщине киберполиция задержала мужчину, который через интернет продавал липовые COVID-сертификаты и результаты ПЦР-тестов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции Львовской области

Установлено, что 31-летний местный житель изготавливал справки с отрицательным результатом тестов на COVID-19 и COVID-сертификаты для пересечения государственной границы. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления.

Мужчина использовал поддельные печати медицинской лаборатории. В общем фигурант изготовил более 50 COVID-сертификатов и более 300 справок с отрицательным результатом тестов на коронавирус.

Свои услуги мужчина рекламировал в групповых чатах в мессенджере, в которых было более 15 тысяч подписчиков. В основном клиентами правонарушителя были перевозчики. Стоимость одной справки составляла 500 гривен, а COVID-сертификата – 1500 гривен.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в его автомобиле. Изъята компьютерная техника, печати, covid-сертификаты. При осмотре техники обнаружены сгенерированные QR-коды, которые, вероятно, использовались для подделки сертификатов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.