Акторка Наталка Денисенко зізналась, скільки грошей витрачає на дитину

Акторка Наталка Денисенко розповіла, скільки грошей вона витрачає на 8-річного сина. Частину витрат на себе взяв колишній чоловік, актор Андрій Федінчик

Наталка Денисенко розповіла, що колишній чоловік допомагає фінансово. Разом вони виховують 8-річного сина. Зокрема, Андрій Федінчик взяв на себе оплату освіти хлопчика. Також вона розповіла, скільки грошей на дитину витрачає вона.

"Школа коштує 18 тисяч гривень на місяць, але завжди її оплачує батько Андрія. А факультативи плюс харчування виходять від 9 до 15 тисяч гривень… Така приблизно сума. Одяг… на весну я замовила… 10 тисяч гривень я витратила", - каже Наталка Денисенко.

Нагадаємо, раніше Андрій Федінчик розповідав, як після розлучення з дружиною Наталкою Денисенко проводить час із сином. За словами артиста, він проводить із хлопчиком максимально багато часу та намагається брати максимальну участь в його вихованні.