19:45  26 травня
Записав прощальне відео: на Київщині 11-річний хлопчик стрибув із будівельного крану
21:32  26 травня
Запсілля під контролем ЗСУ: військові розвінчали російські фейки про захоплення селища на Сумщині
19:45  26 травня
Понад 20 ударів за добу: Дніпропетровщину масовано атакували дронами, артилерією та авіабомбами
UA | RU
UA | RU
26 травня 2026, 22:50

П'яний фізрук на Рівненщині побив підлітка

26 травня 2026, 22:50
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Рівненщини
Читайте также
на русском языке

У селі Велика Омеляна на Рівненщині 16-річний підліток зазнав забою стінки живота через удар п’яного вчителя фізкультури, який зробив йому та його товаришам зауваження через шум

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Напередодні 39-річна мати хлопця зателефонувала в поліцію і повідомила, що чоловік побив її неповнолітнього сина.

Поліціянти встановили, що група підлітків відпочивала в альтанці у центрі села. Близько 16 години поруч проходив 42-річний вчитель фізкультури, який зробив їм зауваження через шумну поведінку.

Через це між ним та підлітками виник конфлікт, під час якого чоловік вдарив 16-річного місцевого жителя в живіт.

Неповнолітній звернувся до медзакладу, де проходить обстеження. Його попередній діагноз — забій стінки живота. Вдалося встановити, що вчитель перебував у стані алкогольного сп’яніння, у його крові знайшли 2,8 проміле.

За фактом умисного легкого тілесного ушкодження дізнавачі розпочали досудове розслідування за відповідною статтею (ч. 1 ст. 125 КК України). Про підозри наразі поліція не повідомила.

Нагадаємо, на Волині до адміністративної відповідальності притягнули вчительку-логопединю, яка під час конфлікту вживала нецензурну лексику у присутності дітей та влаштувала сварку з батьком учениці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область вчитель підліток Побиття
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
В Україні продовжує дорожчати картопля: що відбувається з цінами
26 травня 2026, 23:35
На Рівненщині чоловік "прокатив" ухилянтів та піймався
26 травня 2026, 22:55
На Одещині мера викрили на махінаціяї з електроенергією
26 травня 2026, 22:30
Росіяни атакували Миколаїв дронами: пошкоджено адмінбудівлю та дві багатоповерхівки
26 травня 2026, 22:15
На Чернігівщині дістали з ріки тіло чоловіка, якого тиждень шукали
26 травня 2026, 21:55
Ракетний удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла, серед постраждалих — немовля
26 травня 2026, 21:54
Запсілля під контролем ЗСУ: військові розвінчали російські фейки про захоплення селища на Сумщині
26 травня 2026, 21:32
Прикордонники бригади "Форпост" взяли в полон окупантів за допомогою дрона
26 травня 2026, 20:57
Фіктивний призов та махінації в "Оберіг": на Львівщині відсторонили посадовця ТЦК
26 травня 2026, 20:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Всі блоги »