П'яний фізрук на Рівненщині побив підлітка

У селі Велика Омеляна на Рівненщині 16-річний підліток зазнав забою стінки живота через удар п’яного вчителя фізкультури, який зробив йому та його товаришам зауваження через шум

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Напередодні 39-річна мати хлопця зателефонувала в поліцію і повідомила, що чоловік побив її неповнолітнього сина.

Поліціянти встановили, що група підлітків відпочивала в альтанці у центрі села. Близько 16 години поруч проходив 42-річний вчитель фізкультури, який зробив їм зауваження через шумну поведінку.

Через це між ним та підлітками виник конфлікт, під час якого чоловік вдарив 16-річного місцевого жителя в живіт.

Неповнолітній звернувся до медзакладу, де проходить обстеження. Його попередній діагноз — забій стінки живота. Вдалося встановити, що вчитель перебував у стані алкогольного сп’яніння, у його крові знайшли 2,8 проміле.

За фактом умисного легкого тілесного ушкодження дізнавачі розпочали досудове розслідування за відповідною статтею (ч. 1 ст. 125 КК України). Про підозри наразі поліція не повідомила.

