На Одещині мера викрили на махінаціяї з електроенергією

Правоохоронці затримали голову одного із міст Одеської області. Виявилось, він вимагав хабарі під час модернізації енергетичної інфраструктури південного регіону

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці мер одного з міст Одещини намагався одержати неправомірну вигоду у розмірі 35 тисяч доларів США від представника компанії з іноземними інвестиціями. За ці гроші міський голова обіцяв міжнародним підрядникам безперешкодне погодження дозвільної документації на будівництво вітроелектростанції у портовому місті.

Планувалось, що цей проєкт буде альтернативним джерелом енергопостачання для житлової забудови та соціальних об’єктів місцевої громади. Тобто, для лікарень, шкіл, дитячих садків.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна", - кажуть в СБУ.

