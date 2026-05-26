26 травня 2026, 21:32

Запсілля під контролем ЗСУ: військові розвінчали російські фейки про захоплення селища на Сумщині

Фото ілюстративне
Селище Запсілля Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України попри інформацію на російських ресурсах про нібито його захоплення

Про це повідомляє угруповання військ "Курськ", передає RegioNews.

"Не перестає дивувати ступінь розвитку фантазії авторів російських телеграм-помийок. Ми вже розвінчували фейки про нібито "звільнення" російськими окупантами населеного пункту Миропілля на Сумщині. Аж тут вигулькнула нова брехня про селище Запсілля. Той самий стиль, таке саме завзяття і така сама нісенітниця. Центр комунікацій угруповання військ "Курськ" офіційно й відповідально заявляє: обидва вказані населені пункти перебували й продовжують перебувати під контролем Сил оборони України", - заявили в УВ "Курськ".

Як зазначили військові, "фейковим болотним писакам, вочевидь, сумно від відсутності успіхів на фронті. От і вигадують одну маячню поперед іншої, аби хоча б у такий спосіб виправдати своє недолуге існування".

Нагадаємо, що українські захисники продовжують нищити окупантів на фронті. Прикордонники показали свіжі кадри з Сумської області.

