На Рівненщині чоловік "прокатив" ухилянтів та піймався

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 27-річний організатор схеми за 40 тисяч гривень пообіцяв двом громадянам призовного віку покинути територію держави. Він доставив "клієнтів" на Volkswagen Passat до обумовленого місця. Наступного дня їх затримали правоохоронці.

"Слідчий повідомив 27-річному мешканцю Вараського району про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (сприяння незаконному переправленню через державний кордон України, надання засобів та усуненням перешкод, щодо кількох осіб, повторно, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині мобілізували 24-річного лікаря-інтерна за день до його 25-річчя. Він прийшов до ТЦК для уточнення данних, коли йому було ще 24, але його з приміщення так і не випустили.