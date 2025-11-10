Штрафи за порушення ПДР для водіїв: як перевірити та сплатити

Прес-реліз

Розповідь про порядок роботи сервісів для пошуку та сплати штрафів ПДР включно з повідомленнями про нові постанови квитанціями і збереженням історії платежів

Дотримання правил дорожнього руху — це не лише питання закону, а й безпеки кожного з нас. Водії щодня стикаються з необхідністю приймати відповідальні рішення на дорозі, і часом трапляються ситуації, коли порушення ПДР стає випадковим. Як результат — штраф.

У цьому матеріалі розглянемо, де перевірити штраф ПДР та якими способами їх найзручніше оплатити.

Як дізнатися про штраф

В Україні існує кілька офіційних і зручних способів перевірки штрафів ПДР. Завдяки цифровим сервісам автомобілісти можуть оперативно отримувати інформацію про відкриті постанови, а також контролювати історію порушень у будь-який момент зі свого смартфона. Нижче — огляд основних доступних інструментів.

Сервіс онлайн-страхування

В Україні активно розвивається ринок страхових маркетплейсів — цифрових платформ, які об’єднують пропозиції від різних страхових компаній і надають супутні сервіси для водіїв.

Велика кількість українських водіїв сьогодні перевіряють штрафи ПДР через мобільний додаток hotline finance. Платформа дозволяє не лише порівняти й купити поліс автострахування, а й отримати доступ до важливих державних послуг.

Щоб скористатися цією опцією, потрібно додати свій автомобіль у відповідному розділі в застосунку. Після цього система автоматично перевірятиме наявність актуальних постанов і надсилатиме сповіщення про них. Користувач отримає змогу одразу перейти до оплати — без додаткових дій, переходів чи заповнення реквізитів.

Мобільний застосунок "Дія"

Один із найзручніших способів для водіїв, щоб дізнатися про наявність покарання. Після додавання транспортного засобу в профіль, система автоматично відстежує потенційні порушення та повідомляє користувача про появу нового штрафу (push-сповіщення) та деталі порушення (дата, час, місце, тип порушення, сума). Тут же є можливість одразу сплатити штраф ПДР онлайн у кілька кліків.

Електронний кабінет водія

Це офіційний портал Головного сервісного центру МВС, який об’єднує інформацію про водія, його транспорт, посвідчення, історію порушень.

Можливості кабінету:

Перегляд нарахованих штрафів із деталями.

Перевірка історії оплати.

Підтвердження правомірності постанов.

Доступ до сервісів МВС, зокрема запису на отримання послуг.

Банківські застосунки

Сучасні мобільні банки, зокрема Приват24, Монобанк та інші, інтегрували контроль та оплату штрафів ПДР прямо в інтерфейсі своїх застосунків.

Функції:

Пошук штрафу за номером авто або посвідчення.

Виведення суми до сплати та реквізитів.

Швидка оплата без додаткових комісій.

Що буде, якщо не сплатити штраф вчасно

В Україні штраф за порушення ПДР потрібно сплатити протягом 15 днів із дати винесення постанови, щоб уникнути його подвоєння та додаткових санкцій (арешт банківських рахунків або примусове стягнення).

Для порушень, зафіксованих камерами автоматичної фіксації, передбачено знижку 50%, якщо оплату провести впродовж 10 днів з моменту отримання постанови.

Контроль за дотриманням ПДР в Україні стає жорсткішим, а система штрафів — більш автоматизованою. Водієві не варто чекати "папірця" від поліції — краще регулярно перевіряти себе онлайн і вчасно оплачувати штрафи. Це дешевше, швидше й спокійніше, ніж боротися з виконавчою службою чи судом.