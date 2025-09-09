Місткий і надійний: огляд вантажного фургона Peugeot Partner

Прес-реліз

Шукаєте ідеального партнера для бізнесу? Ні, я не про того, що в діловому костюмі, а про чотириколісного бійця, який ніколи не підведе у вирі щоденних завдань. Зустрічайте, його величність Peugeot Partner! Цей фургон вже став живою легендою серед підприємців, і сьогодні ми з'ясуємо, в чому ж секрет його шаленої популярності. Повірте, це перевірений роками інструмент для заробітку грошей

Огляд зовнішнього вигляду та габаритів

Перше, що кидається в очі, – Пежо Партнер виглядає сучасно й зовсім не громіздко. Для комерційного авто це плюс. Його компактні габарити – справжній подарунок для міських маршрутів. Протиснутися у вузькому провулку чи знайти місце для паркування – не проблема. Я тестував стандартну версію (L1) завдовжки 4,4 м, і вона відчувається спритною, як легковик. Для тих, кому потрібно більше простору, є подовжена версія (L2) – 4,75 м.

Вантажний відсік

А тепер зазирнімо у багажник. Ось де Peugeot Partner розкриває свої головні козирі. Навіть у стандартному кузові ви отримуєте солідні 3,3 кубометра простору, а в подовженій версії – всі 3,9 м³. Але справжня магія починається з опцією MultiFlex. Клацаєте важелем, складаєте пасажирське крісло, і вуаля – ваш фургон перетворюється на склад об'ємом до 3,8 м³ та 4,4 м³ відповідно.

Вантажопідйомність тут теж вау – від 650 кг до 1000 кг, залежно від версії. Доступ до вантажу максимально зручний: зсувні бічні двері (можна замовити з обох боків) і задні асиметричні, що розкриваються на 180°. Вантаж добре фіксується за допомогою спеціальних кілець.

Двигуни й витрати пального

Під капотом у нашого героя найнадійніші та найпопулярніші дизельні двигуни. Мова йде про перевірений часом 1.5 HDi. Цей силовий агрегат доступний у двох варіантах потужності: 100 к.с. з 6-ступеневою механікою та 130 к.с. з сучасним 8-ступеневим "автоматом". Що вибрати? Для комерційного використання, де важлива простота і довговічність, механіка – чудовий варіант. Але автомат додає неабиякий комфорт у міських заторах.

А що у нас з апетитом? В місті – близько 5 л, на трасі – 4,1-4,4 л/100 км. Це робить новий Peugeot Partner одним з найекономічніших у своєму класі. Погодьтеся, для бізнесу кожна зекономлена гривня на пальне важлива.

Комфорт і безпека для водія

Хто сказав, що робоче авто має бути аскетичним? За кермом Partner відчуваєш себе, як у сучасному легковику. Сидіння зручне, з купою регулювань, тож навіть після довгого дня спина не болітиме. Є мультимедійна система з сенсорним екраном, клімат-контроль та безліч ніш для дрібниць. Щодо безпеки, то тут теж усе на рівні: системи екстреного гальмування та контролю смуги руху доступні як опції, що підвищує загальний рівень захищеності.

Експлуатаційна вигода

Звісно, головне питання для бізнесу – ціна та вартість володіння. Пежо Партнер має репутацію безвідмовного автомобіля з відносно недорогим обслуговуванням. Підвіска добре адаптована до наших доріг, ресурс основних вузлів дозволяє не турбуватися про часті ремонти. Чи є сенс шукати Peugeot Partner б/у? Так, якщо бюджет обмежений, але новий автомобіль з гарантією – завжди спокій та впевненість у завтрашньому дні.

Отже, для кого цей фургон стане вдалим рішенням? Peugeot Partner – ідеальний для широкого спектра завдань: служб доставки, кур'єрів, мобільних кав'ярень, ремонтних бригад, сервісних служб. Його головні переваги можна сформулювати трьома словами: компактність, місткість, економічність. Це відмінний інструмент, що допоможе вашому бізнесу заробляти гроші.