Сольовий розчин від нежитю: просто, ефективно та безпечно

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Дізнайтеся все про лікування нежиті сольовим розчином: переваги перед краплями, як правильно промивати ніс, рецепти приготування в домашніх умовах, протипоказання та багато іншого. Ефективний та безпечний засіб для всієї родини!

Закладеність носа – проблема, знайома кожному. Іноді здається, що перепробовані всі засоби, а полегшення немає. Але що, якщо вирішення цієї неприємності лежить на поверхні, і воно напрочуд просте та доступне? Давайте поговоримо про сольовий розчин – незаслужено забутий, але дуже ефективний засіб від нежитю.

Що таке сольовий розчин, і як він працює?

Сольовий розчин – це по суті вода з розчиненою в ній сіллю. Здається, простіше не вигадаєш, правда? Однак саме ця простота є його перевагою. Механізм дії заснований на тому, що сіль, взаємодіючи зі слизовою оболонкою носа, розріджує густу слиз, полегшуючи її виведення. До того ж, сольовий розчин зволожує слизову оболонку, що особливо важливо при сухому повітрі або тривалому нежиті. Сольовий розчин для носа, на відміну від багатьох лікарських препаратів, не пригнічує імунітет, а навпаки сприяє його нормальній роботі. До речі, багато лікарів рекомендують цей засіб як перший для лікування нежитю у дітей та дорослих.

Склад та механізм дії

Склад, як ми вже казали, простий: вода та сіль (зазвичай хлорид натрію). Концентрація солі визначає тип розчину: ізотонічний, гіпертонічний чи гіпотонічний. Ізотонічний розчин має концентрацію солі, близьку до концентрації солей в організмі, тому він м'яко зволожує слизову оболонку. Гіпертонічний розчин містить більше солі, що сприяє активному виведенню слизу. Гіпотонічний, навпаки, містить менше солі та використовується рідше, наприклад, для додаткового зволоження.

Різні типи сольових розчинів

Ізотонічний розчин: 0,9% розчин хлориду натрію. М'яко очищає та зволожує слизову оболонку.

0,9% розчин хлориду натрію. М'яко очищає та зволожує слизову оболонку. Гіпертонічний розчин: концентрація солі вище 0,9%. Більш ефективно виводить слиз, але може спричинити деяке печіння.

концентрація солі вище 0,9%. Більш ефективно виводить слиз, але може спричинити деяке печіння. Гіпотонічний розчин: концентрація солі нижче 0,9%. Використовується для додаткового зволоження слизової оболонки.

Переваги перед іншими засобами

На відміну від судинозвужувальних крапель, наприклад, таких як Називін або Отривін, сольовий розчин не викликає звикання і не сушить слизову оболонку. Він безпечний для тривалого застосування, тоді як судинозвужувальні краплі рекомендується використовувати курсами не більше 5-7 днів. Крім того, сольовий розчин значно дешевше багатьох лікарських препаратів від нежитю. Наприклад, інтернет-аптека "Здравиця" пропонує різні готові рішення за доступною ціною.

Як правильно використовувати сольовий розчин

Для промивання носа можна використовувати готові розчини з аптеки (наприклад Аквамаріс, Салін, Марімер) або приготувати його самостійно (про це трохи пізніше). Промивання проводять, нахиливши голову над раковиною та вливаючи розчин в одну ніздрю, а витікає він з іншої. Процедуру повторюють кілька разів для кожної ніздрі. Частота застосування залежить від стану: при гострому нежиті – кілька разів на день, для профілактики – 1-2 рази.

Можливі побічні ефекти та протипоказання

Побічні ефекти трапляються дуже рідко і зазвичай пов'язані з індивідуальною непереносимістю компонентів. Протипоказанням може бути наявність ушкоджень слизової оболонки носа або алергія на компоненти розчину. Втім, це досить поодинокі випадки.

Сольовий розчин для дітей

Однак для маленьких дітей краще використовувати піпетку або спеціальний аспіратор для носа.

Коли звернутися до лікаря

Якщо нежить триває понад 7-10 днів, супроводжується високою температурою, сильним головним болем або гнійними виділеннями, необхідно звернутися до лікаря. Сольовий розчин – добрий допоміжний засіб, але він не замінить кваліфікованої медичної допомоги.

Профілактика нежитю

Регулярне промивання носа сольовим розчином допомагає запобігти розвитку нежитю, особливо в період епідемій грипу та ГРВІ. Це відмінна профілактика, особливо актуальна для дітей, які відвідують дитячі садки чи школи.

Вартість та порівняння

Вартість сольового розчину значно нижча, ніж у багатьох інших препаратів від нежиті. Наприклад, флакон Аквамарісу об'ємом 100 мл коштує приблизно в кілька разів дешевше, ніж курс лікування судинозвужувальними краплями. В інтернет-аптеці "Здравиця" ви також знайдете вигідні пропозиції на готові розчини.

Самостійне приготування

Для приготування сольового розчину в домашніх умовах потрібна чиста вода (кип'ячена або фільтрована) і харчова сіль. Пропорції: 1 чайна ложка солі на 1 л води. Розчин необхідно ретельно перемішати до розчинення солі. Важливо використовувати чисту воду та посуд, щоб уникнути попадання бактерій.

Запобіжні заходи

Не використовуйте розчин, якщо він має каламутний вигляд або неприємний запах. Не використовуйте воду без попереднього кип'ятіння. Приготовлений розчин зберігайте у холодильнику трохи більше доби.

Зберігання та термін придатності

Готовий сольовий розчин зберігається у холодильнику трохи більше 24 годин. Промислові розчини мають свій термін придатності, вказаний на упаковці.