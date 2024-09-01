У ВМС повідомили, чи є загроза ударів "Калібрами" з Чорного і Азовського морів

ілюстративне фото: Сили оборони Півдня України

Станом на ранок 1 вересня у Чорному та Азовському морі не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

Станом на 06:00 1 вересня відомо, що в Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

За даними ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – два судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, українські військові знищили російський підводний човен "Ростов-на-Дону" і суттєво пошкодили чотири пускові установки ЗРК "Тріумф" у Криму. Підводний човен затонув у Севастопольському порту.

Раніше повідомлялося, що в Азовському морі ЗСУ більше не спостерігають жодного військового російського корабля.