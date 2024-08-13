Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів"

31 липня 2024

Влада готується "мобілізувати" економіку: для кого зростуть податки і на скільки

Дискусія щодо підвищення податків точиться в Україні вже не перший місяць. Звісно, це не популярний крок з боку влади, але з іншого боку у державному бюджеті є величезна дірка на фінансування обороноз...