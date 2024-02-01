У Лондоні затримали колишнього "губернатора" Севастополя, – ЗМІ

фото: російські ЗМІ

Про це повідомляють Радіо Свобода з посиланням на друковану версію газети The Times, передає RegioNews.

Зазначається, що Овсяннікова підозрюють у порушенні санкційного законодавства Сполученого Королівства. Наразі він перебуває під арештом.

"Овсянніков є санкційною особою у Великій Британії, що накладає обмеження на його доступ до грошей і фінансових послуг", – пише видання.

Як відомо, Овсянніков очолював окуповане росією місто з 2017 по 2019 рік. До цього і після цього він був заступником міністра промисловості та торгівлі рф. У квітні 2020 року він був виключений з партії "Єдина росія" і знятий з посади після скандалу в Іжевському аеропорту.

Згідно з інформацією ЗМІ, колишнього російського "губернатора" затримали у його лондонському будинку.

Овсянніков постане перед судом 20 лютого. Його звинувачують в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку, також у чотирьох платежах на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів та у зберіганні 77,5 тисяч фунтів стерлінгів готівки.

Варто зазначити, що Велика Британія запровадила санкції проти Овсяннікова наприкінці 2020 року. Його активи було заморожено.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозру соратниці гауляйтера Аксьонова, яка готує дітей до війни проти України.