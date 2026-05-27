На водоймах України з початку року вже загинули 49 людей

Фото: ДСНС Чернігівщини

В Україні з початку року на водоймах загинули 49 людей, серед яких троє дітей

Про це "Укрінформ" повідомили в ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники зазначають, що тільки позаминулої доби вода забрала життя п'ятьох людей у різних регіонах України.

У ДСНС закликають громадян бути особливо обережними з початком купального сезону:

дотримуватися правил безпеки,

обирати лише дозволені місця для відпочинку,

уважно стежити за дітьми.

Нагадаємо, на Чернігівщині дістали з ріки тіло чоловіка, якого тиждень шукали. Тіло чоловіка підняли на поверхню та передали правоохоронцям.

Раніше на Черкащині у ставку знайшли тіло хлопця, якого також шукали майже тиждень.