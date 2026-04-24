Дніпропетровщина під ударами: дрони й артилерія атакували три райони

Фото: "Відомо"

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, ворог понад 10 разів атакував три райони регіону безпілотниками та артилерією.

У Кривому Розі виникла пожежа, пошкоджено інфраструктуру. Поранення отримали двоє чоловіків.

В Нікопольському районі під ударом перебували Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

У Богинівській громаді, що на Синельниківщині, через російську атаку виникла пожежа.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія здійснила атаку ударними безпілотниками по Одесі, внаслідок чого загинули та постраждали мирні жителі. Під ударом опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Загинули 2 людини, 14 отримали поранення.