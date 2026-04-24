Дніпропетровщина під ударами: дрони й артилерія атакували три райони
Внаслідок російських атак на Дніпропетровську область поранень дістали двоє людей
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, ворог понад 10 разів атакував три райони регіону безпілотниками та артилерією.
У Кривому Розі виникла пожежа, пошкоджено інфраструктуру. Поранення отримали двоє чоловіків.
В Нікопольському районі під ударом перебували Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.
У Богинівській громаді, що на Синельниківщині, через російську атаку виникла пожежа.
