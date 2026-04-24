24 квітня 2026, 08:29

Дніпропетровщина під ударами: дрони й артилерія атакували три райони

Фото: "Відомо"
Внаслідок російських атак на Дніпропетровську область поранень дістали двоє людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, ворог понад 10 разів атакував три райони регіону безпілотниками та артилерією.

У Кривому Розі виникла пожежа, пошкоджено інфраструктуру. Поранення отримали двоє чоловіків.

В Нікопольському районі під ударом перебували Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

У Богинівській громаді, що на Синельниківщині, через російську атаку виникла пожежа.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія здійснила атаку ударними безпілотниками по Одесі, внаслідок чого загинули та постраждали мирні жителі. Під ударом опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Загинули 2 людини, 14 отримали поранення.

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
