24 квітня 2026, 08:07

За "швидку" перереєстрацію авто: у Києві викрили схему заробітку на послугах

Фото: Національна поліція
Столичні правоохоронці затримали киянина, який організував схему отримання неправомірної вигоди за сприяння у позачерговій перереєстрації транспортних засобів

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними поліції, фігурант запевнив місцеву жительку, що має вплив на службових осіб територіального сервісного центру МВС та може допомогти швидко оформити документи без очікування. Після успішної перереєстрації автомобіля Lexus на нового власника жінка передала йому обумовлену суму коштів.

Згодом чоловік застосував аналогічну схему ще раз – пообіцяв допомогти іншому киянину з перереєстрацією автомобіля BMW. Після проведення реєстраційних дій він також отримав гроші.

Правоохоронці затримали зловмисника одразу після отримання неправомірної вигоди. Наразі йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, експравоохоронця з Буковини судитимуть за продаж підроблених водійських посвідчень. Схема діяла щонайменше від початку 2025 року. Вартість підробки варіювалася залежно від відкритих категорій. Підробка з усіма категоріями А1, А, В, С1, С, ВЕ, С1Е, СЕ коштувала 500 Євро.

Київ схема гроші авто перереєстрація авто поліція послуги
