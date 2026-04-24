ЗСУ знищили 910 окупантів і десятки одиниць техніки за добу
Сили оборони України за минулу добу ліквідували 910 російських окупантів. Також знищено чотири танки, 32 артилерійські системи, чотири бойові броньовані машини, 1175 безпілотників, а також 129 одиниць автомобільної та спеціальної техніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що втрати противника в техніці та особовому складі продовжують зростати внаслідок бойових дій на різних напрямках фронту.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 24.04.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, 10 квітня Сили оборони уразили бурові установки РФ у Каспійському морі. Бурові платформи знаходяться майже за тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення та є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.
