18 квітня 2026, 19:12

Суд виніс остаточний вирок злочинцю, який скоїв резонансне вбивство двох дівчат у Києві

У Києві суд виніс остаточне рішення у справі про жорстоке вбивство двох дівчат, яким зловмисник завдав понад 40 ножових поранень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Убивця відбуватиме покарання довічно, а його спільниця проведе за ґратами 13 років.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури Київський апеляційний суд залишив в силі вирок, яким чоловіка та жінку засуджено за вбивство 19-річної та 16-річної дівчат на Подолі", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора повідомили, що вирок залишився без змін: довічне позбавлення волі для виконавця вбивства і 13 років ув’язнення для його спільниці.

Резонансний злочин було скоєно на початку 2020 року. Тоді мешканка Києва здала квартиру на кілька діб парі – чоловіку та жінці. Коли вона прийшла прибирати житло, у шафі на балконі виявила тіла двох зв’язаних скотчем дівчат. Як згодом з’ясувалось, вони померли від численних ножових поранень.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив вогонь по людях. Чоловік ходи вулицею і стріляв у перехожих, а потім заховався в супермаркеті взяв у заручники багатьох людей. Його ліквідував поліцейський спецназ.

