На Львівщині троє чоловіків напали на працівників ТЦК
У п’ятницю, 17 квітня, троє чоловіків здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони ТЦК в місті Яворів Львівської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.
Як зазначається, троє чоловіків увірвалися в приміщення районного ТЦК близько 22:20 і хотіли напасти на охоронців, однак їх вдалося зупинити.
Згодом двох із них затримали поліцейські, які прибули на місце. Ще одного нині розшукують.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Як повідомлялось, Львівський обласний ТЦК отримав нового керівника. Відомство очолив Віталій Міщанин.
15 квітня 2026, 10:57
17 квітня 2026
08 квітня 2026
06 квітня 2026
03 квітня 2026
17 квітня 2026, 21:55
07 серпня 2025
06 серпня 2025
05 серпня 2025
Всі блоги »