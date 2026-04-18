У Вінницькій області зіткнулися два потяги
На станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом «Інтерсіті+» сполученням Київ – Перемишль
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Укрзалізниці.
Жоден пасажир та працівники залізничниці не постраждали. Їх розміщено на станції, за ними вже прямує підмінний поїзд.
Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв’язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда. Також домовляємося з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки.
У Вінниці підприємця підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинкиВсі новини »
16 квітня 2026, 08:22
17 квітня 2026
08 квітня 2026
06 квітня 2026
03 квітня 2026
18 квітня 2026, 11:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі блоги »