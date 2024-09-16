У Києві посадовець ДСНС списав та намагався продати гаджети на пів мільйона гривень

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Правоохоронці повідомили про підозру у розтраті посадовцю ДСНС у Києві. За даними слідства, він списав планшетів та мобільних телефонів майже на 500 тис. гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

У відомстві розповіли, що підозрюваний як керівник самостійного структурного підрозділу ДСНС України, безпідставно видав наказ про списання товарно-матеріальних цінностей, як таких, чий строк експлуатації вийшов.

Після цього, як зазначається у повідомленні, посадовець уклав договір із приватним підприємством про передачу цього списаного майна приватному підприємству, яке планувало його продати.



Внаслідок безпідставного списання та передачі цієї техніки, державі завдано збитків на загальну суму майже 500 тис. гривень.



Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівника дочірнього підприємства "Автомобільних доріг України" затримали на хабарі у 600 тис. грн.