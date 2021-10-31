У Києві під час пожежі в багатоповерхівці загинув чоловік

Фото: Facebook

У столиці в ніч на 31 жовтня сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці на Оболоні. Під час гасіння полум'я рятувальники виявили потерпілого без ознак життя

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС в м. Києві.

Подія трапилася у ніч на 31 жовтня в одній з квартир шостого поверху житлового будинку по вулиці Маршала Малиновського.

В ході гасіння пожежі було виявлено потерпілого без ознак життя. Після проведення реанімаційних заходів, потерпілого було передано бригаді швидкої медичної допомоги, які згодом констатували смерть", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджено особисті речі та меблі, закопчено стіни та стелю квартири.

Вогонь охопив площу 10 кв. м. О 03:38 загоряння було локалізовано, а о 03:53 – ліквідовано. На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 16 осіб особового складу.

Обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві через пожежу в багатоповерхівці в Святошинському районі загинули дві особи.