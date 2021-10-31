В Киеве во время пожара в многоэтажке погиб мужчина
В столице в ночь на 31 октября произошел смертельный пожар в многоэтажке на Оболони. Во время тушения пламени спасатели обнаружили пострадавшего без признаков жизни
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в г. Киеве.
Происшествие случилось в ночь на 31 октября в одной из квартир шестого этажа жилого дома по улице Маршала Малиновского.
В ходе тушения пожара был обнаружен пострадавший без признаков жизни. После проведения реанимационных мероприятий пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи, которые впоследствии констатировали смерть", - говорится в сообщении.
В результате пожара сгорели и повреждены личные вещи и мебель, закопчены стены и потолок квартиры.
Огонь охватил площадь 10 кв. м. В 03:38 возгорание было локализовано, а в 03:53 – ликвидировано. На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 16 человек личного состава.
Обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.
Напомним, что недавно в Киеве через пожар в многоэтажке в Святошинском районе погибли два человека.