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29 жовтня 2021, 20:10 11

У столичному метро нагадали, що чекає пасажирів за проїзд без вакцинації чи тесту

29 жовтня 2021, 20:10 11
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з відкритих джерел
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Київський метрополітен попереджає, що з понеділка пасажири підземки без ковід-сертифікату або негативного тесту ризикують бути оштрафованими на щонайменше 17 тисяч гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook столичної підземки

"З 1листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або ПЛР чи антиген тесту, який зроблено не більш як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення – від 17 тис грн", - зазначаєтсья у повідомленні підземки

У пресслужбі метрополітену нагадали, що штрафи передбачені постановою уряду

Нагадаємо, що з 1 листопада у Києві посилюють карантин – у громадський транспорт пускатимуть лише тих пасажирів, які зробили щеплення від ковіду або мають негативний тест на наявність хвороби.

Щоб перевіряти дотримування цих правил, правоохоронці проводитимуть у транспорті Києва спеціальні рейди.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Розмір покарання визначає суд.

З цього ж дня рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київ буде переведено до червоної зони.

Київ карантин штраф тести червона зона

 
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