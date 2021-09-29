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29 вересня 2021, 16:09 751

У Києві чоловік та жінка попалися на масовій підробці COVID-сертифікатів - прокуратура

29 вересня 2021, 16:09 751
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Прокуратура Києва
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У Києві викрили чоловіка та жінку, які масово підробляли Сovid-сертифікати та ПЛР-тести

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24-річний чоловік та 22-річна жінка створили чат-бот у месенджері, де приймали замовлення на виготовлення підробленої медичної документації. Без проходження лабораторних досліджень громадянам пропонували виготовлення ПЛР-тестів із негативним результатом на COVID-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію.

"ПЛР-тести" продавали по 600 гривень, а "свідоцтво про вакцинацію" коштували 1200 гривень.

За даними правоохоронців, пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів.

За місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях проведено обшуки. Вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус. В результаті огляду вилученої техніки виявлено листування із замовниками щодо виготовлення псевдосертифікатів та виявлено бланки для їхнього виготовлення.

Слідчі дії тривають.

В разі доведення провини, підозрюваним світить до 8 років позбавлення волі

COVID-19 covid-сертифікат тести слідство

 
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