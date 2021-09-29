У Києві чоловік та жінка попалися на масовій підробці COVID-сертифікатів - прокуратура
У Києві викрили чоловіка та жінку, які масово підробляли Сovid-сертифікати та ПЛР-тести
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24-річний чоловік та 22-річна жінка створили чат-бот у месенджері, де приймали замовлення на виготовлення підробленої медичної документації. Без проходження лабораторних досліджень громадянам пропонували виготовлення ПЛР-тестів із негативним результатом на COVID-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію.
"ПЛР-тести" продавали по 600 гривень, а "свідоцтво про вакцинацію" коштували 1200 гривень.
За даними правоохоронців, пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів.
За місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях проведено обшуки. Вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус. В результаті огляду вилученої техніки виявлено листування із замовниками щодо виготовлення псевдосертифікатів та виявлено бланки для їхнього виготовлення.
Слідчі дії тривають.
В разі доведення провини, підозрюваним світить до 8 років позбавлення волі