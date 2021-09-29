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29 сентября 2021, 16:09 740

В Киеве мужчина и женщина попались на массовой подделке COVID-сертификатов - прокуратура

29 сентября 2021, 16:09 740
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Прокуратура Киева
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В Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые массово подделывали Сovid-сертификаты и ПЦР-тесты

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 24-летний мужчина и 22-летняя женщина создали чат-бот в мессенджере, где принимали заказы на изготовление поддельной медицинской документации. Без прохождения лабораторных исследований гражданам предлагали изготовлению ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19, а также международные свидетельства о вакцинации.

"ПЦР-тесты" продавали по 600 гривен, а "свидетельство о вакцинации" стоили 1200 гривен.

По данным правоохранителей, пара успела изготовить около 200 поддельных медицинских документов.

По месту жительства фигурантов и в их автомобилях проведены обыски. Изъяты ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов на коронавирус. В результате осмотра изъятой техники выявлена переписка с заказчиками по изготовлению псевдосертификатов и обнаружены бланки для их изготовления.

Следственные действия продолжаются.

В случае доказательства вины, подозреваемым светит до 8 лет лишения свободы

COVID-19 covid-сертификат тесты следствие

 
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